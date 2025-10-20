Νοσηλεία: Η διαδικασία επιβράβευσης του ασφαλισμένου που «γλιτώνει» από τις υψηλές χρεώσεις
Οι ασφαλιστικές επιβραβεύουν τους ασφαλισμένους που καλύπτουν οι ίδιοι μέρος των νοσηλίων, αξιοποιώντας συνδυαστικά το δημόσιο σύστημα και τα ομαδικά συμβόλαια

Ένα μεγάλο πρόβλημα για την ιδιωτική ασφάλιση στα προγράμματα Υγείας είναι οι υψηλές χρεώσεις που επιβάλλονται από τα ιδιωτικά νοσοκομεία όταν ο ασφαλισμένος κάνει χρήση του συμβολαίου του.

Είτε πρόκειται για προγραμματισμένη επέμβαση, είτε για επείγον περιστατικό, είτε για νοσηλεία, οι χρεώσεις συχνά, όπως αναφέρουν οι ασφαλιστές, είναι υψηλότερες από αυτές που επιβάλλονται σε ιδιώτες χωρίς ασφαλιστήριο Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
