Νοσηλεία: Η διαδικασία επιβράβευσης του ασφαλισμένου που «γλιτώνει» από τις υψηλές χρεώσεις

Οι ασφαλιστικές επιβραβεύουν τους ασφαλισμένους που καλύπτουν οι ίδιοι μέρος των νοσηλίων, αξιοποιώντας συνδυαστικά το δημόσιο σύστημα και τα ομαδικά συμβόλαια