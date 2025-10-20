Εμβολιασμός: Για ποιες 3 αναπνευστικές λοιμώξεις είναι αναγκαίος – Πότε πρέπει να γίνει
COVID-19 Εμβόλια Εμβολιασμός Εποχική Γρίπη Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειμώνα 2025-2026 και ποια άτομα αφορούν

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειμώνα 2025-2026 και ποια άτομα αφορούν


Σαβίνα Αποστολοπούλου
Με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του και τα περιστατικά ιώσεων να αυξάνονται, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως ο έγκαιρος εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» για την προστασία του πληθυσμού.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, την περασμένη χειμερινή περίοδο (2024-2025) οι νοσηλείες λόγω γρίπης, Covid-19 και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μειώθηκαν σε λιγότερο από το 1/3, χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τον εμβολιασμό τους για τη σεζόν 2025-2026, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και το κοινωνικό τους περιβάλλον.


