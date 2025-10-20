Εμβολιασμός: Για ποιες 3 αναπνευστικές λοιμώξεις είναι αναγκαίος – Πότε πρέπει να γίνει
Εμβολιασμός: Για ποιες 3 αναπνευστικές λοιμώξεις είναι αναγκαίος – Πότε πρέπει να γίνει
Ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον χειμώνα 2025-2026 και ποια άτομα αφορούν
Με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του και τα περιστατικά ιώσεων να αυξάνονται, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως ο έγκαιρος εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο «όπλο» για την προστασία του πληθυσμού.
Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, την περασμένη χειμερινή περίοδο (2024-2025) οι νοσηλείες λόγω γρίπης, Covid-19 και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μειώθηκαν σε λιγότερο από το 1/3, χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τον εμβολιασμό τους για τη σεζόν 2025-2026, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, την περασμένη χειμερινή περίοδο (2024-2025) οι νοσηλείες λόγω γρίπης, Covid-19 και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μειώθηκαν σε λιγότερο από το 1/3, χάρη στον εκτεταμένο εμβολιασμό. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τον εμβολιασμό τους για τη σεζόν 2025-2026, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα