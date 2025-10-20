Κεφίρ και πρεβιοτικά: Ένας δυνατός συνδυασμός που υποστηρίζει άμυνα και μεταβολισμό
Κεφίρ και πρεβιοτικά: Ένας δυνατός συνδυασμός που υποστηρίζει άμυνα και μεταβολισμό

Ένας πολύτιμος συνδυασμός κεφίρ και πρεβιοτικών ινών αναδεικνύεται σε αποτελεσματικό τονωτικό για τον οργανισμό

Κεφίρ και πρεβιοτικά: Ένας δυνατός συνδυασμός που υποστηρίζει άμυνα και μεταβολισμό
Μαρία Κοτοπούλη
Η ενίσχυση της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος και η προαγωγή ενός υγιούς μεταβολισμού αποτελούν αντικείμενο συνεχούς επιστημονικής έρευνας. Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Nottingham αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίζουν τα διατροφικά συμπληρώματα, ιδίως όταν συνδυάζονται στρατηγικά.

Ειδικότερα, η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Translational Medicine, συμπέρανε ότι συγκεκριμένοι συνδυασμοί, όπως τα συνβιοτικά, μπορεί να υπερτερούν σε σχέση με τα μεμονωμένα πρεβιοτικά ή τα ωμέγα-3, προσφέροντας ισχυρότερα αντιφλεγμονώδη οφέλη και μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με τη χρόνια φλεγμονή.

Μαρία Κοτοπούλη
