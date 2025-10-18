Σε ποια χώρα ζουν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας
Σε ποια χώρα ζουν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας
Ποιες χώρες έχουν τους πιο «έξυπνους» πολίτες; Μια νέα έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση, συνδυάζοντας τον μέσο δείκτη νοημοσύνης, τις σχολικές επιδόσεις και την επιστημονική παραγωγή
Πού ζουν άραγε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του πλανήτη; Εν έτει 2025, η νοημοσύνη γίνεται αντιληπτή ως μια πολυδιάστατη έννοια, που υπερβαίνει τα στερεότυπα ή τους μεμονωμένους δείκτες. Η έννοια της «ευφυΐας» μιας χώρας αντανακλά την ικανότητά της να μαθαίνει, να καινοτομεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις γνώσεις που κατακτά. Τα ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα, η επιστημονική έρευνα και η υψηλή γνωστική ικανότητα συμβάλλουν όλα στην πνευματική ανάδειξη ενός λαού.
Θέλοντας να αναδείξει τους λαούς που κρατούν τα σκήπτρα της νοημοσύνης παγκοσμίως, η Trading Platforms ανέλυσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις μαθητών σε επιστήμες, μαθηματικά και ανάγνωση (PISA 2022), συνεξετάζοντας τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), καθώς και τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Θέλοντας να αναδείξει τους λαούς που κρατούν τα σκήπτρα της νοημοσύνης παγκοσμίως, η Trading Platforms ανέλυσε τα πιο πρόσφατα δεδομένα του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις μαθητών σε επιστήμες, μαθηματικά και ανάγνωση (PISA 2022), συνεξετάζοντας τον μέσο δείκτη νοημοσύνης (IQ), καθώς και τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων. Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα