Φυτικές τροφές: Ο παράγοντας που τις κάνει επικίνδυνες για την καρδιά
Τι πραγματικά μετράει στις φυτικές τροφές για να προστατεύουν την καρδιά; Νέα μελέτη απαντά
Πολλές φορές πιστεύουμε ότι μία διατροφή με πολλά φυτικά προϊόντα είναι καλή για την προστασία της καρδιά μας. Νέα έρευνα από τη Γαλλία δείχνει ότι δεν αρκεί μόνο να επιλέγουμε φυτικές τροφές. Το μυστικό για την καρδιακή υγεία κρύβεται στην ποιότητα των τροφίμων και στο πόσο επεξεργασμένα είναι. Μερικά φυτικά προϊόντα που είναι υπερ-επεξεργασμένα ή γεμάτα ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά μπορεί να μην προσφέρουν κανένα όφελος, ενώ φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν πραγματική προστατευτική δράση.
Η ομάδα ερευνητών ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 63.000 ενήλικες στη Γαλλία, για περίπου 9 χρόνια, με κάποιους συμμετέχοντες να παρακολουθούνται μέχρι και 15 χρόνια. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τη διατροφή τους. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη όχι μόνο αν τα τρόφιμα ήταν φυτικά ή ζωικά, αλλά και τη διατροφική τους αξία (π.χ. λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι, βιταμίνες και μέταλλα) και το επίπεδο επεξεργασίας τους.
