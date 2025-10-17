Άνοια: Πόσο κινδυνεύουν όσοι λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου; Νέα έρευνα απαντά

Για πολλές γυναίκες, η καθημερινή λήψη ασβεστίου είναι απαραίτητη για την προστασία των οστών και την αποτροπή του κινδύνου καταγμάτων - Θέτουν όμως έτσι σε κίνδυνο την υγεία του εγκεφάλου τους; Μελέτη απαντά