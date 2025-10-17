Άνοια: Πόσο κινδυνεύουν όσοι λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου; Νέα έρευνα απαντά
Για πολλές γυναίκες, η καθημερινή λήψη ασβεστίου είναι απαραίτητη για την προστασία των οστών και την αποτροπή του κινδύνου καταγμάτων - Θέτουν όμως έτσι σε κίνδυνο την υγεία του εγκεφάλου τους; Μελέτη απαντά
Πόσο ένοχα είναι τα συμπληρώματα ασβεστίου για τον μετέπειτα κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας; Προγενέστερα στοιχεία είχαν υποστηρίξει μια συσχέτιση, αναδεικνύοντας έναν πιθανό κίνδυνο υγείας, κυρίως για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. «Τα συμπληρώματα ασβεστίου συνιστώνται ευρέως για την πρόληψη ή τη διαχείριση της οστεοπόρωσης», εξηγεί η Negar Ghasemifard, διδακτορική φοιτήτρια του ECU και μία από τις κύριες συγγραφείς της μελέτης. Η οστεοπόρωση επηρεάζει περίπου το 20% των γυναικών άνω των 70 ετών και το ασβέστιο συνταγογραφείται συνήθως για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων.
Θέλοντας να ρίξει φως στο ζήτημα, μια νέα μελέτη από τα πανεπιστήμια Edith Cowan (ECU), Curtin και Western Australia ανέλυσε δεδομένα από μια πενταετή κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 1.460 γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, 730 συμμετέχουσες έλαβαν συμπληρώματα ασβεστίου για 5 χρόνια, ενώ άλλες 730 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Μετά από παρακολούθηση των συμμετεχόντων για 14,5 χρόνια κατά μέσο όρο, τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet Regional Health—Western Pacific, έδειξαν σταθερά ότι δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος άνοιας για την ομάδα που έλαβε τα συμπληρώματα, μετριάζοντας τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί σε προηγούμενες έρευνες σχετικά με πιθανούς γνωστικούς κινδύνους.
