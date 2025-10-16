Νέα γενιά πλυντηρίων απολύμανσης για ιατρικό εξοπλισμό και υποδήματα χειρουργείου
Νέα γενιά πλυντηρίων απολύμανσης για ιατρικό εξοπλισμό και υποδήματα χειρουργείου

Η νέα γενιά πλυντηρίων απολύμανσης για τον ιατρικό κλάδο ExpertLine από τη Miele Professional προσφέρει αξιόπιστα και καινοτόμα συστήματα για ιατρεία και νοσοκομεία, σχεδιασμένα για ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα του ιατρικού εξοπλισμού

Νέα γενιά πλυντηρίων απολύμανσης για ιατρικό εξοπλισμό και υποδήματα χειρουργείου
ygeiamou.gr team
Η Miele Professional η οποία εδώ και 64 χρόνια αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία και την καινοτομία στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας με σημαντικές συνεργασίες στον χώρο του Δημόσιου και Iδιωτικού Ιατρικού τομέα, λάνσαρε τον Ιούνιο 2025 τη Νέα Γενιά Πλυντηρίων Απολύμανσης για ιατρικά εξοπλισμό και υποδήματα χειρουργείου ExpertLine:

• Έγχρωμη οθόνη αφής που απλοποιεί τις ροές εργασίας στα ιατρεία.
• Βραβευμένη με το iF Design Award 2024.
• Καινοτόμος τεχνολογία για ασφαλή και αποτελεσματική απολύμανση εργαλείων.

ygeiamou.gr team
