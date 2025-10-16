Αυτό το σύνδρομο είναι πιο συχνό από άσθμα και διαβήτη – Ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες
Συχνά γίνεται αντιληπτό ως κάτι φυσιολογικό. Στην πραγματικότητα, όμως, όχι απλώς δεν είναι, αλλά αυξάνει και την πιθανότητα άλλων σοβαρών επιπτώσεων υγείας - Ερευνητές βρήκαν τώρα τον τρόπο να το «αποκωδικοποιήσουν», προσφέροντας ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες
Διέπεται συχνά από την παρανόηση ότι αποτελεί ένα φυσιολογικό σύμπτωμα της εμμήνου ρύσεως. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα παθολογικό σύμπτωμα, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Ο λόγος για τη βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία, ένα σύμπτωμα συχνότερο στις γυναίκες απ’ ότι το άσθμα ή ο διαβήτης, το οποίο ωστόσο συχνά αγνοείται ή υποβαθμίζεται. Αρκεί να σημειωθεί ότι, μόνο στις ΗΠΑ, 1 στις 3 γυναίκες υποφέρει. Η βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία διαφέρει από τη φυσιολογική απώλεια αίματος που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως κι έχει επιπτώσεις τόσο στην υγεία, όσο και στην οικονομία: Μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα, όπως σιδηροπενία και αναιμία, ενώ ταυτόχρονα οι γυναίκες με βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία χάνουν κατά μέσο όρο 3,6 εβδομάδες εργασίας ετησίως, κοστίζοντας στην οικονομία περίπου 94 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Wellcome Leap. Παρά τη συχνότητα εμφάνισης του συμπτώματος, οι γυναίκες συχνά υποφέρουν για έως και 5 χρόνια πριν λάβουν αποτελεσματική θεραπεία.
