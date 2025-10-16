Η κακή συνήθεια που ανεβάζει την πίεση – Ακόμα και σε μικρότερες δόσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κάπνισμα Υπέρταση

Δεν είναι ούτε το αλάτι, ούτε το άγχος, ούτε η καθιστική ζωή. Υπάρχει μια ακόμη συνήθεια που «χαράζει» το αποτύπωμά της στην καρδιά, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά την ακολουθεί κανείς

Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους βασικούς «ενόχους» για πλήθος σοβαρών ασθενειών, από τα καρδιαγγειακά νοσήματα έως διάφορες μορφές καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση του με την υπέρταση παρέμενε για δεκαετίες αμφιλεγόμενη. Τώρα, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα στον Καναδά έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δείχνοντας ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Hypertension, αξιοποίησε μια πιο αντικειμενική μέθοδο για να εκτιμήσει την πραγματική έκθεση των συμμετεχόντων στον καπνό: την ανάλυση ούρων για κοτινίνη, μια ουσία που λειτουργεί ως αξιόπιστος βιοδείκτης έκθεσης σε καπνό.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
