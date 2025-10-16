Τριχόπτωση: Επαναστατική θεραπεία υπόσχεται περισσότερα και πιο πυκνά μαλλιά σε 8 εβδομάδες

Ερευνητές από την Ταϊβάν ανέπτυξαν έναν καινοτόμο φυτικό ορό, που δίνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε λίγες μόνο εβδομάδες εφαρμογής - Πώς σχολιάζει τη νέα θεραπεία ένας Έλληνας γιατρός από το King’s College του Λονδίνου