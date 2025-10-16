Τριχόπτωση: Επαναστατική θεραπεία υπόσχεται περισσότερα και πιο πυκνά μαλλιά σε 8 εβδομάδες
Ερευνητές από την Ταϊβάν ανέπτυξαν έναν καινοτόμο φυτικό ορό, που δίνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε λίγες μόνο εβδομάδες εφαρμογής - Πώς σχολιάζει τη νέα θεραπεία ένας Έλληνας γιατρός από το King’s College του Λονδίνου
Κάθε μέρα, ένας μέσος άνθρωπος χάνει περίπου 50 έως 100 τρίχες από τα μαλλιά του. Η τριχόπτωση, επομένως, είναι μια φυσική εξέλιξη της γήρανσης του οργανισμού. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές η τριχόπτωση που παρατηρείται είναι πιο έντονη. Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το άγχος, διατροφικές ανεπάρκειες και η ταχεία απώλεια βάρους, καθώς και υποκείμενες παθήσεις ή ειδικές θεραπείες, όπως η αλωπεκία, οι διαταραχές του θυρεοειδούς, το λέμφωμα Hodgkin, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία συμβάλλουν επίσης στην ταχύτερη απώλεια μαλλιών.
Σε κάθε περίπτωση, η τριχόπτωση αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα, επηρεάζοντας περίπου το ήμισυ των ανδρών και το 40% των γυναικών μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Τώρα, οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να έχουν ανακαλύψει μια απλή, αποτελεσματική θεραπεία που θα μπορούσε να προσφέρει ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους. Επιστήμονες της Schweitzer Biotech Company στην Ταϊβάν ανέπτυξαν έναν φυτικό ορό, που δείχνει να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά από μόλις 8 εβδομάδες καθημερινής χρήσης. Σε αντίθεση με τις συμβατικές θεραπείες, όπως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη που προκαλούν παρενέργειες -που κυμαίνονται από κατάθλιψη έως σεξουαλική δυσλειτουργία- αυτός ο φυτικός ορός προσφέρει μια πιθανώς ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.
