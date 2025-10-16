Γιατί η Ελλάδα δεν «χωράει» στην λεωφόρο της επιστημονικής έρευνας – Ένας καθηγητής απαντά
Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν όνειρο ζωής για τον καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο Στρατάκη, προκειμένου να προσφέρει ως ενεργός επιστήμονας (και όχι ως συνταξιούχος) με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις σχέσεις του ανά τον κόσμο. Διαπιστώνει ότι έχουν επιτευχθεί πολλά αλλά θα ήθελε να δει να γίνονται περισσότερα και καλύτερα γιατί η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό και δυνατότητες
*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Στρατάκης, καθηγητής Παιδιατρικής, ΕΚΠΑ, Δ/ντής στη Γενετική και Ιατρική Ακριβείας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)
Επέστρεψα το 2021 στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, όπου ήμουν επικεφαλής του τμήματος Ενδοκρινολογίας και Γενετικής στο Εθνικό Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης (NICHD), ενός από τα μεγαλύτερα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΝΙΗ) της χώρας, με την ελπίδα να συμβάλω και εγώ στις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία που επιβλήθηκαν από δύο μοναδικά γεγονότα, την οικονομική κρίση του 2010-2020 και την πανδημία του 2020-2022.
Συμμετείχα από την πρώτη στιγμή σε ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρώπη, την κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού ερευνητικού κέντρου στην Ελλάδα, και στην ανάπτυξη της δικής μου νεοφυούς (start-up) επιχείρησης παράλληλα με την ανάμιξη μου στα ακαδημαϊκά δρώμενα ως ερευνητής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τώρα ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι έπεσα κυριολεκτικά στα βαθιά του χώρου της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Ελλάδα, όπως αυτός διαμορφώνεται τα τελευταία 3 χρόνια.
