Γιατί η Ελλάδα δεν «χωράει» στην λεωφόρο της επιστημονικής έρευνας – Ένας καθηγητής απαντά

Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν όνειρο ζωής για τον καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο Στρατάκη, προκειμένου να προσφέρει ως ενεργός επιστήμονας (και όχι ως συνταξιούχος) με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις σχέσεις του ανά τον κόσμο. Διαπιστώνει ότι έχουν επιτευχθεί πολλά αλλά θα ήθελε να δει να γίνονται περισσότερα και καλύτερα γιατί η χώρα έχει τεράστιο δυναμικό και δυνατότητες