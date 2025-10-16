Γονείς: Αυτή η συνήθεια «κλέβει» το άριστα του παιδιού στο σχολείο

Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να παίρνουν πάντα καλούς βαθμούς στο σχολείο, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο που περνούν μπροστά από μια οθόνη