Γονείς: Αυτή η συνήθεια «κλέβει» το άριστα του παιδιού στο σχολείο
Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να παίρνουν πάντα καλούς βαθμούς στο σχολείο, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο που περνούν μπροστά από μια οθόνη
Μέσα σε όλους τους κινδύνους που έχουν ήδη επισημανθεί από τους ειδικούς για τη χρήση οθόνης στα μικρά παιδιά, νέα στοιχεία έρχονται να προειδοποιήσουν για έναν ακόμα πιο ανησυχητικό παράγοντα: τη μάθηση. Συγκεκριμένα, νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, διαπίστωσε ότι η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοση στις πρώτες τάξεις του σχολείου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, όσα μικρά παιδιά κολλούσαν μπροστά από μια οθόνη, είχαν την τάση να παίρνουν χειρότερους βαθμούς στα μαθηματικά και την ανάγνωση.
Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάπτυξης υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία, σύμφωνα με τους ερευνητές, αλλά προσθέτουν και μια σειρά από αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των οθονών στη σύγχρονη παιδική ηλικία.
