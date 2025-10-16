Metropolitan General: Νέα εποχή στη χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος – Τι αλλάζει με το Da Vinci Xi

Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της χειρουργικής, με τηνα καθιερώνεται ως μία από τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους για την πραγματοποίηση✔ μειωμένη μετεγχειρητική✔ λιγότερο✔ ελάχιστη έως μηδαμινή✔ χαμηλότερο ποσοστόκαιΔιαβάστε περισσότερα στο