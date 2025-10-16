Metropolitan General: Νέα εποχή στη χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος – Τι αλλάζει με το Da Vinci Xi
Metropolitan General: Νέα εποχή στη χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος – Τι αλλάζει με το Da Vinci Xi
Η χρήση του συστήματος Da Vinci Xi από τον εξειδικευμένο δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο υπόσχεται στους ασθενείς του Metropolitan General εξατομικευμένη φροντίδα, λιγότερη ταλαιπωρία και ταχύτερη ανάρρωση
Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της χειρουργικής, με τη ρομποτική τεχνολογία να καθιερώνεται ως μία από τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων.
Η χρήση της ρομποτικής τεχνικής συνδέεται με:
✔ μειωμένη μετεγχειρητική επιβάρυνση,
✔ λιγότερο πόνο,
✔ ελάχιστη έως μηδαμινή απώλεια αίματος,
✔ χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών και
