Εγκαίνια για το πολιτικό γραφείο της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Περιστέρι
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας στο Περιστέρι
Τα εγκαίνια του πολιτικού της γραφείου στο Περιστέρι, παρουσία εκατοντάδων πολιτών απ’ όλες τις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Τον αγιασμό των εγκαινίων του πολιτικού γραφείου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θηβών 167, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Γρηγόριος, ο οποίος έδωσε την ευλογία του, τιμώντας παράλληλα με την παρουσία του την εκδήλωση. Αξίζει να σημειωθεί, όπως έχει ανακοινωθεί και επισήμως με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι, κατά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η Ειρήνη Αγαπηδάκη θα είναι υποψήφια στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών.
