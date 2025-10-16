Αυτοάνοσα: Οι Νομπελίστες γιατροί αποκωδικοποιούν τον μηχανισμό τους
Τρεις επιστήμονες ρίχνουν φως στο βραχυκύκλωμα του ανοσοποιητικού, που πυροδοτεί 152 διαφορετικές παθήσεις και αποτελεί την τρίτη πιο διαδεδομένη κατηγορία παθογένειας μετά τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα
*γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου
Με δεδομένο ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη κατηγορία παθογένειας για τον άνθρωπο (μετά τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά), το φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής όχι μόνο συνάδει, αλλά και επιβεβαιώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από κάποια αυτοάνοση πάθηση, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες που κατόρθωσαν να αποκωδικοποιήσουν τον μηχανισμό γένεσης των νοσημάτων αυτής της κατηγορίας.
Υπεραπλουστεύοντας και με δεδομένο ότι αυτοάνοσο είναι ένας ευφημισμός του ανίατου και ταυτόχρονα ανεξήγητου, το Νόμπελ Ιατρικής 2025 σημαίνει ότι έγινε ένα βήμα αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση πάνω από 150 αυτοάνοσων παθήσεων, οι οποίες επηρεάζουν -και ενίοτε απειλούν- τη ζωή περισσότερων από 800 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Η πρωτοποριακή εργασία γύρω από τα αυτοάνοσα, αυτή που απέφερε το Νόμπελ σε έναν Ιάπωνα και δύο Αμερικανούς ερευνητές, επιπλέον συνδέεται με την ενδεχόμενη ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπειών για τον καρκίνο, την αποφυγή αποβολής μεταμοσχευμένων οργάνων από τον ανθρώπινο οργανισμό κ.ά.
