Μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και καινοτομία, «καταλύτες» για το προσδόκιμο ζωής

Παράγοντες όπως η εκπαίδευση, το εισόδημα και οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν τη νοσηρότητα και το προσδόκιμο ζωής. Στην Ελλάδα αυτό αποδείχθηκε κατά την οικονομική κρίση αλλά και στην πανδημία κορωνοϊού. Ποιες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες σήμερα για να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις;