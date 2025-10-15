5 τροφές για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα – Βάλτε τις στο πιάτο σας
YGEIAMOU.GR
Ανοσοποιητικό Σύστημα Γιαούρτι Κόκκινο κρέας Λιπαρά ψάρια Χυμός

5 τροφές για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα – Βάλτε τις στο πιάτο σας

Ανακαλύψτε πώς μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει κρυολόγημα και γρίπη

5 τροφές για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα – Βάλτε τις στο πιάτο σας
Μαρία Κοτοπούλη
Με την έλευση της εποχής των κρυολογημάτων και της γρίπης, πολλοί από εμάς στρεφόμαστε σε συμπληρώματα βιταμίνης C, μέλι ή ζεστά ροφήματα με λεμόνι και τζίντζερ, ελπίζοντας να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει μαγικό τρόφιμο ή συμπλήρωμα διατροφής που να κάνει θαύματα στην ανοσοποίηση.

Αντίθετα, το περιεχόμενο του πιάτου μας είναι αυτό που μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά. Η Δρ Jenna Macciochi, ανοσολόγος, εξηγεί ότι περίπου το 70% των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού βρίσκονται στο έντερο, και η καλή τους λειτουργία εξαρτάται από την ισορροπία των θρεπτικών συστατικών και όχι από κάποιο «μαγικό» γιατροσόφι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης