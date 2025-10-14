Η απλή συνήθεια που εξουδετερώνει θανατηφόρες λοιμώξεις
Η απλή συνήθεια που εξουδετερώνει θανατηφόρες λοιμώξεις
Η υγεία βρίσκεται στα χέρια μας με μικρές καθημερινές πράξεις που σώσουν ζωές - Τι συμβουλεύει το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO
Τη σημασία της σωστής φροντίδας και υγιεινής των χεριών για την πρόληψη ασθενειών και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας τονίζει το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος Χεριών, στις 15 Οκτωμβρίου.
Η ημέρα αυτή, που καθιερώθηκε το 2008 από τη Global Handwashing Partnership, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό — μία απλή αλλά κρίσιμη πράξη που σώζει ζωές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ημέρα αυτή, που καθιερώθηκε το 2008 από τη Global Handwashing Partnership, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό — μία απλή αλλά κρίσιμη πράξη που σώζει ζωές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα