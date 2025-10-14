Η απλή συνήθεια που εξουδετερώνει θανατηφόρες λοιμώξεις
YGEIAMOU.GR
Αναπνευστικές λοιμώξεις Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών Πλύσιμο χεριών

Η απλή συνήθεια που εξουδετερώνει θανατηφόρες λοιμώξεις

Η υγεία βρίσκεται στα χέρια μας με μικρές καθημερινές πράξεις που σώσουν ζωές - Τι συμβουλεύει το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO

Η απλή συνήθεια που εξουδετερώνει θανατηφόρες λοιμώξεις
ygeiamou.gr team
Τη σημασία της σωστής φροντίδας και υγιεινής των χεριών για την πρόληψη ασθενειών και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας τονίζει το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος Χεριών, στις 15 Οκτωμβρίου.

Η ημέρα αυτή, που καθιερώθηκε το 2008 από τη Global Handwashing Partnership, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό — μία απλή αλλά κρίσιμη πράξη που σώζει ζωές.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης