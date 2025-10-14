Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μία από τις πλέον επιθετικές μορφές κακοήθειας - Με την έγκριση από τον FDA της πρώτης συνδυαστικής θεραπείας συντήρησης για ενήλικες τα δεδομένα αλλάζουν

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Small Cell Lung Cancer, SCLC) αποτελεί μία από τις πλέον επιθετικές μορφές κακοήθειας του αναπνευστικού συστήματος, χαρακτηριζόμενη από ταχεία ανάπτυξη, υψηλό δείκτη μεταστάσεων και συχνές υποτροπές. Η νόσος διακρίνεται σε περιορισμένη (limited stage) και εκτεταμένη (extensive stage) νόσο, με διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) αναφέρουν ότι για την περιορισμένη νόσο, η καθιερωμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει συνδυασμό χημειοθεραπείας με πλατινούχο παράγοντα (cisplatin ή carboplatin) και etoposide, ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία.

