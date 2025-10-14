Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μία από τις πλέον επιθετικές μορφές κακοήθειας - Με την έγκριση από τον FDA της πρώτης συνδυαστικής θεραπείας συντήρησης για ενήλικες τα δεδομένα αλλάζουν