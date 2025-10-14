Πώς η χρήση οθονών επηρεάζει ορμόνες, μεταβολισμό, ύπνο και γονιμότητα – Η ειδικός εξηγεί

Πέρα από την αϋπνία και την κόπωση, το φως των οθονών προκαλεί αλλαγές στις ορμόνες, τον μεταβολισμό και τη γονιμότητα, εξηγεί η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ