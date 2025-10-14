Πώς η χρήση οθονών επηρεάζει ορμόνες, μεταβολισμό, ύπνο και γονιμότητα – Η ειδικός εξηγεί
Πέρα από την αϋπνία και την κόπωση, το φως των οθονών προκαλεί αλλαγές στις ορμόνες, τον μεταβολισμό και τη γονιμότητα, εξηγεί η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Η εκτεταμένη χρήση οθονών αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης εποχής και συνδέεται με μια σειρά φυσιολογικών και ψυχολογικών επιπτώσεων. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη σημασία έχει η επίδραση που ασκεί η παρατεταμένη έκθεση στο φως των οθονών, ιδίως πριν τον ύπνο, στη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και στη ρύθμιση των ορμονών.
Το φως που εκπέμπουν οι οθόνες (τηλεοράσεις, υπολογιστές, tablets, smartphones) περιέχει υψηλό ποσοστό μπλε φωτός (φάσμα 460-480 nm), το οποίο έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει την έκκριση μελατονίνης, μιας ορμόνης που παράγεται από την επίφυση και ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό. Η μελατονίνη εκκρίνεται φυσιολογικά κατά τις βραδινές ώρες, σηματοδοτώντας στον οργανισμό ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου. Όταν, όμως, τα μάτια εκτίθενται σε έντονο μπλε φως κατά τις βραδινές ώρες, η παραγωγή μελατονίνης μειώνεται σημαντικά, οδηγώντας σε διαταραχές ύπνου, καθυστερημένη έναρξη ύπνου και μειωμένη ποιότητα ξεκούρασης.
