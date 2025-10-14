Η Ελλάδα «ξαναζωντανεύει» τον χάρτη των μεταμοσχεύσεων – Φέτος τα «μικρά θαύματα» έχουν ήδη σπάσει ρεκόρ
Πίσω από κάθε στατιστικό, υπάρχει μια ζωή που ξαναρχίζει - Με την Ελλάδα να έχει ξεπεράσει ήδη το ρεκόρ του 2024, η μεταμόσχευση παύει να είναι σπάνιο θαύμα και χαρίζει ελπίδα σε όλο και περισσότερους ασθενείς
«Κέρδισα τη ζωή μου πίσω», λέει ο κ. Γιώργος Ψαράς, λήπτης νεφρικού μοσχεύματος έπειτα από 10 χρόνια αιμοκάθαρσης. Για εκείνον, η μεταμόσχευση δεν ήταν απλώς μια ιατρική πράξη, αλλά μια νέα αρχή. «Πριν, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, όπως να παίξω με τα παιδιά μου, ήταν δύσκολα. Τώρα, έχω μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή». Η ιστορία του, όπως και εκείνη της κυρίας Χριστίνας Παπάζογλου, δότριας μυελού των οστών που χάρισε ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα, αποτυπώνει όσα μπορούν να πετύχουν η επιστήμη και η αλληλεγγύη.
Αυτές οι δύο φωνές ακούστηκαν στη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που φιλοξενήθηκε στην Καλαμάτα (10 & 11 Οκτωβρίου). Μια διοργάνωση όπου δεν τιμήθηκαν μόνο οι δότες και οι λήπτες, αλλά και μια ολόκληρη χώρα που αφήνει πίσω τα χρόνια της στασιμότητας.
