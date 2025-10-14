Ακατάλληλες ή αχρείαστες οι 4 στις 10 αξονικές στην Ευρώπη – Ποιο είναι το θλιβερό ποσοστό στην Ελλάδα
Ακατάλληλες ή αχρείαστες οι 4 στις 10 αξονικές στην Ευρώπη – Ποιο είναι το θλιβερό ποσοστό στην Ελλάδα
Πληθαίνουν οι ακατάλληλες ή αχρείαστες αξονικές τομογραφίες στην Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα εκθέτοντας τους ασθενείς σε περιττή ιοντίζουσα ακτινοβολία - Νέα έρευνα αναδεικνύει σημαντικές ανισότητες στην καταλληλότητα των συγεκκριμένων απεικονιστικών εξετάσεων
Περίπου το 40% των αξονικών τομογραφιών που διενεργούνται στην Ευρώπη ενδέχεται να είναι ακατάλληλες ή μη αναγκαίες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Radiology. «Αρνητική πρωτιά» κατέκτησε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη χρήση και την ανάγκη των συγκεκριμένων απεικονιστικών εξετάσεων.
Τι έδειξε η έρευνα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 125 ιατρικά κέντρα από 7 χώρες: τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Οι ερευνητές έλεγξαν 6.734 ανώνυμες παραπομπές για αξονική τομογραφία αυτών των κέντρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χώρα μας βρέθηκε στη χειρότερη θέση με το 15,6% των αξονικών να θεωρούνται τελείως ακατάλληλες.
