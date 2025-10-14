Καρκίνος πνεύμονα: 3 πολύτιμα οφέλη από τη χορήγηση ανοσοθεραπείας
Για τα νέα, σαφώς βελτιωμένα και πιο αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα μιλά ο Παναγιώτης Kατσαούνης, MD, MSc Παθολόγος - Ογκολόγος και Διευθυντής της Ζ' Ογκολογικής Κλινικής του Metropolitan General Hospital, εξηγώντας τα πλεονεκτήματά τους έναντι των παραδοσιακών θεραπειών
*Γράφει ο Παναγιώτης Kατσαούνης, MD, MSc Παθολόγος – Ογκολόγος και Διευθυντής της Ζ’ Ογκολογικής Κλινικής του Metropolitan General Hospital
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια από τις πιο συχνές και θανατηφόρες μορφές καρκίνου παγκοσμίως, με εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Ειδικά στη χώρα μας, έχουμε κάθε χρόνο περίπου 9.000 νέα περιστατικά καρκίνου, με το κάπνισμα να ευθύνεται για άνω του 80% των νέων περιπτώσεων. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει στη διάγνωση και θεραπεία, οι επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη διαχείρισή του, προσφέροντας νέες ελπίδες στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Τα τελευταία χρόνια, συνεχώς εντάσσονται στη φαρέτρα μας καινούρια φάρμακα, ειδικά για την προχωρημένη νόσο, τα οποία είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά από ότι στο παρελθόν. Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών μπορεί, αν βέβαια πληροί κάποια κριτήρια, τα οποία βασίζονται σε ειδικά μοριακά τεστ, να ξεκινήσει θεραπεία λαμβάνοντας στοχεύουσες θεραπείες, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον σε μορφή χαπιών με σημαντικές ανταποκρίσεις, αποφεύγοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τις χημειοθεραπείες.
