Tα «τέρατα» της ΔΕΠΥ που κανείς δεν τολμά να συζητήσει – 4 τύποι μαθητών με τη διαταραχή
Στη σχολική τάξη ο μαθητής με ΔΕΠΥ παρουσιάζεται με διάφορους τύπους, από τον υπερβολικά αγχώδη μέχρι τον... ονειροπόλο που χάνεται στις σκέψεις του - Μια έμπειρη εκπαιδευτικός παρουσιάζει πρακτικές και προτάσεις για τη διαχείριση των παιδιών με τη διαταραχή στην σχολική τάξη
Σε μια προσπάθεια «ιχνηλάτησης» της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής Υπερικινητικότητας (ΔΕΠΥ) με όρους της καθημερινότητας, θα μας κέντριζε πολύ την περιέργεια η φράση «τα τέρατα της ΔΕΠΥ που κανείς δεν τολμά να συζητήσει». Η «ασπρόμαυρη σκέψη», η δυσκολία «εναλλαγής» δραστηριοτήτων, η δυσκολία στον «έλεγχο» των παρορμήσεων, η υπερβολική «εστίαση» σε ένα ή σε πολλά ταυτόχρονα θέματα ή ενδιαφέροντα, η δυσκολία «λήψης» αποφάσεων, η δυσκολία «ανάκλησης» ακόμη και συνηθισμένων λέξεων, αλλά και ο έντονος φόβος «απόρριψης», οι δυσκολίες «κοινωνικότητας» και η αδυναμία «τήρησης» βασικών κανόνων και ρουτίνων είναι μερικά από αυτά τα «τέρατα» που προσπαθεί να «αποδιώξει» ο μαθητής με ΔΕΠΥ.
