Η σοφή διαχείριση των δεδομένων υγείας σώζει ζωές – Ένας καθηγητής εξηγεί
Τα δεδομένα υγείας δεν είναι απλώς αριθμοί σε πίνακες, λέει στο ygeiamou o καθηγητής LSE, κ. Ηλίας Κυριόπουλος και εξηγεί πως μπορούν να μετατραπούν από διάσπαρτες πληροφορίες σε στρατηγικό κεφάλαιο για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία
Πριν από λίγα χρόνια, 21 νοσοκομεία του Kaiser Permanente στη Βόρεια Καλιφόρνια ξεκίνησαν κάτι φαινομενικά απλό: ένα σύστημα που «διαβάζει» τα ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών κάθε ώρα και ειδοποιεί μια ειδική ομάδα νοσηλευτών όταν η κατάσταση κάποιου ασθενή κινδυνεύει να επιδεινωθεί μέσα στις επόμενες δώδεκα ώρες.
Το πρόγραμμα, γνωστό ως Advance Alert Monitor, συνδυάζει την ψηφιακή τεχνολογία υγείας με την κλινική κρίση και προβλέπει την πιθανότητα ένας νοσηλευόμενος να επιδεινωθεί, να χρειαστεί μεταφορά σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή επείγουσα ανάνηψη, και να ωφεληθεί από έγκαιρες παρεμβάσεις. Όταν εμφανιστεί προειδοποίηση, αυτή φτάνει σε ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές, που ειδοποιούν άμεσα την ομάδα ταχείας επέμβασης πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.
