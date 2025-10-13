Η σοφή διαχείριση των δεδομένων υγείας σώζει ζωές – Ένας καθηγητής εξηγεί

Τα δεδομένα υγείας δεν είναι απλώς αριθμοί σε πίνακες, λέει στο ygeiamou o καθηγητής LSE, κ. Ηλίας Κυριόπουλος και εξηγεί πως μπορούν να μετατραπούν από διάσπαρτες πληροφορίες σε στρατηγικό κεφάλαιο για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία