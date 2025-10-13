Αντιγριπικό και εμβόλιο Covid: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν φέτος – Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία παρατίθενται λεπτομέρειες και οδηγίες προς τους γονείς, σχετικά με το ποια εμβόλια πρέπει να προγραμματίσουν για τα παιδιά τους - Ενημερωθείτε