Ιός Δυτικού Νείλου: Ποια χώρα της Ευρώπης είναι στο επίκεντρο – Η θέση της Ελλάδας
Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης αντανακλούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προβλέπουν πότε θα σταματήσει η κυκλοφορία του ιού
Σχεδόν 1.000 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) έχει καταγράψει φέτος η Ευρώπη, σημειώνοντας μία από τις πιο ενεργές περιόδους μετάδοσης του ιού στην ήπειρο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 13 χώρες της γηραιάς ηπείρου.
Ειδικότερα, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2025, έχουν αναφερθεί συνολικά 989 κρούσματα σε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, ενώ 63 από αυτούς κατέληξαν. Συνολικά, ο ιός που μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν τραφεί με μολυσμένα πουλιά έχει ανιχνευθεί σε 139 περιοχές σε ολόκληρη την ήπειρο. Αν και ο αριθμός των κρουσμάτων υπερβαίνει τον μέσο όρο των 10 ετών (που είναι 687 για την ίδια περίοδο) παραμένει κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2018, το 2022 και το 2024, οπότε την ίδια περίοδο είχαν επιβεβαιωθεί περισσότερες από 1.200 μολύνσεις.
