Αυτισμός: «Διώξτε τον φόβο, δεν είναι ασθένεια» – Η εξομολόγηση του Δημήτρη Παπανικολάου

Ο κ., πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, έχει αλλάξει «γήπεδο»: από τα παρκέ του μπάσκετ αγωνίζεται πλέον σε σχολεία και εταιρίες, έχοντας επικεντρωθεί στην υποστήριξη των ατόμων μεκαι άλλες «αόρατες αναπηρίες». Η προσωπική του εμπειρία ξεκίνησε όταν η κόρη του,, διαγνώστηκε με αυτισμό σε ηλικία 3,5 ετών.Χρειάστηκαν κάποια χρόνια, όπως επισημαίνει, για να αποτινάξει τον φόβο του να μιλήσει για αυτό και να βρει τη δύναμη να το μοιραστεί. «Επειδή είχα και ο ίδιος διαγνωστεί στο φάσμα του αυτισμού, αποφάσισα να μιλήσω πρώτα για μένα. Ήταν λυτρωτική αυτή η απόφαση – ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 2021, η ημέρα που απελευθερώθηκα και λυτρώθηκα. Κι όταν είδαμε τη στάση του κόσμου, πήραμε θάρρος με τη γυναίκα μου και είπαμε για την Άρια, την κόρη μας» αναφέρει ο κ. Παπανικολάου.