Η Ελλάδα γερνάει, αλλά όχι καλά – Λιγότεροι, γηραιότεροι και χωρίς ποιότητα ζωής οι πολίτες
Στοιχεία-σοκ για τη γήρανση του πληθυσμού και τις προκλήσεις του αύριο - Η δημογραφική κρίση χτυπάει την πόρτα με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις - Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες γενιές
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη δημογραφική πρόκληση: Ο πληθυσμός μειώνεται, η χώρα γερνάει και η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν ακολουθεί την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και δείχνουν ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, η γήρανση του πληθυσμού κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία«σιωπηλή κρίση».
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί από τα σημερινά 10,4 εκατομμύρια σε λιγότερα από 9 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, το 36% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών – ποσοστό που μας κατατάσσει ανάμεσα στις πιο «γηρασμένες» κοινωνίες της Ευρώπης.
