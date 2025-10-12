Η Ελλάδα γερνάει, αλλά όχι καλά – Λιγότεροι, γηραιότεροι και χωρίς ποιότητα ζωής οι πολίτες
YGEIAMOU.GR
Ηλικιωμένοι Προσδόκιμο ζωής Υγιής γήρανση

Η Ελλάδα γερνάει, αλλά όχι καλά – Λιγότεροι, γηραιότεροι και χωρίς ποιότητα ζωής οι πολίτες

Στοιχεία-σοκ για τη γήρανση του πληθυσμού και τις προκλήσεις του αύριο - Η δημογραφική κρίση χτυπάει την πόρτα με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις - Τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες γενιές

Η Ελλάδα γερνάει, αλλά όχι καλά – Λιγότεροι, γηραιότεροι και χωρίς ποιότητα ζωής οι πολίτες
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη δημογραφική πρόκληση: Ο πληθυσμός μειώνεται, η χώρα γερνάει και η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων δεν ακολουθεί την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και δείχνουν ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, η γήρανση του πληθυσμού κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία«σιωπηλή κρίση».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί από τα σημερινά 10,4 εκατομμύρια σε λιγότερα από 9 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, το 36% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών – ποσοστό που μας κατατάσσει ανάμεσα στις πιο «γηρασμένες» κοινωνίες της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης