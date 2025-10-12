ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ποια χώρα ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Ποια χώρα ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Το κινητό τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας» τόνισε η Δανή πρωθυπουργός

Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η Φρεντέρικσεν στην ομιλία της για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου. Στο νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί σε ημερομηνία η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμη, προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των δικτύων αυτών από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.

