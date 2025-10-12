Ποια χώρα ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών
«Το κινητό τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας» τόνισε η Δανή πρωθυπουργός
Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.
«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η Φρεντέρικσεν στην ομιλία της για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου. Στο νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί σε ημερομηνία η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμη, προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των δικτύων αυτών από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.
