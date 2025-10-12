Αρθρίτιδα: Δύο ειδικοί λύνουν κάθε απορία για τη φλεγμονώδη νόσο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, οι ειδικοί του Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ αναλύουν τις διαφορετικές μορφές της αρθρίτιδας και την κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε πρόβλημα