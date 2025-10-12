ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αρθρίτιδα: Δύο ειδικοί λύνουν κάθε απορία για τη φλεγμονώδη νόσο
Αρθρίτιδα Οστεοαρθρίτιδα Φαρμακευτική αγωγή Φλεγμονή Φυσικοθεραπεία Χειρουργείο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, οι ειδικοί του Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ αναλύουν τις διαφορετικές μορφές της αρθρίτιδας και την κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε πρόβλημα

*Γράφει η Αγγελική Κοτσαλίδου, Ρευματολόγος και Επιμελήτρια του Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ και ο Γεώργιος Κήτας, Διευθυντής του Τμήματος Ρευματολογίας ΥΓΕΙΑ

Λύστε κάθε απορία για την αρθρίτιδα μέσα από τις παρακάτω ερωταπαντήσεις.

Τι είναι η αρθρίτιδα;

Όταν λέμε αρθρίτιδα, εννοούμε την φλεγμονώδη διαδικασία μιας άρθρωσης που εμφανίζεται με πόνο, πρήξιμο, θερμότητα και ερυθρότητα. Ο πόνος μπορεί να εμφανιστεί αιφνίδια ή σταδιακά, χωρίς να προηγηθεί κάποιος τραυματισμός και να συνοδεύεται από τα υπόλοιπα συμπτώματα της φλεγμονής. Το πρήξιμο της άρθρωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο ή λιγότερο εμφανές, ωστόσο δυσχεραίνει την κίνηση της άρθρωσης και επιτείνει την δυσκαμψία για την οποία παραπονείται ο ασθενής. Επίσης, η άρθρωση μπορεί να είναι θερμή στην ψηλάφηση και να παρατηρείται ερυθρότητα στην επιφάνειά της.

