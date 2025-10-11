ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Syros Healing Waves Festival: Ένα φεστιβάλ – εμπειρία ολοκληρώθηκε και έδωσε ραντεβού για τον Σεπτέμβριο 2026

Πέντε ημέρες σύνδεσης επιστήμης, τέχνης και ψυχικής θεραπείας, όπου το σώμα, η ψυχή και η χαρά ενώθηκαν στη Σύρο

ygeiamou.gr team
Το Syros Healing Waves International Festival δεν ήταν απλώς ένα φεστιβάλ ή ένα επιστημονικό retreat για την ψυχική υγεία. Ήταν ένα όραμα που πήρε σάρκα και οστά, μια πρωτοποριακή συνάντηση όπου η επιστήμη, η τέχνη, το σώμα και το πνεύμα ενώθηκαν, μεταμορφώνοντας τη Σύρο σε έναν ζωντανό χώρο γνώσης, σύνδεσης και θεραπευτικής χαράς.

Μέσα σε πέντε ημέρες, σύνεδροι, ομιλητές, διοργανωτές, προσκεκλημένοι και κάτοικοι του νησιού έγιναν μια κοινότητα. Μια κοινότητα που αναζήτησε και βίωσε τη βαθύτερη ουσία της ζωής: τη γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και την εμπειρία, στην προσωπική πορεία και τη συλλογική επούλωση.

ygeiamou.gr team
