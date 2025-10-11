Γονιμότητα: Ο απρόσμενος παράγοντας που εξουδετερώνει τα σπερματοζωάρια
Οι ερευνητές αναδεικνύουν έναν γνώριμο «ένοχο» καρδιοαναπνευστικής υγείας ως υπαίτιο για τη μετρήσιμη πτώση της ποιότητας του σπέρματος, εγείροντας ανησυχίες για τις αθέατες απειλές του συχνού αυτού παράγοντα στην υγεία
Καθώς οι πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, ο αντίκτυπός τους εκτείνεται πολύ πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μια νέα μελέτη από το UW Medicine υποδηλώνει ότι, μεταξύ πολλών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, η έκθεση στον καπνό από τις πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσει και τη γονιμότητα των ανδρών.
Η σχέση καπνού και ποιότητας σπέρματος
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Fertility and Sterility, ανέλυσε τα δείγματα σπέρματος 84 ανδρών από το Σιάτλ των ΗΠΑ μεταξύ 2018 και 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η περιοχή υπέστη σημαντικές πυρκαγιές το 2018, το 2020 και το 2022.
