Γονιμότητα: Ο απρόσμενος παράγοντας που εξουδετερώνει τα σπερματοζωάρια
YGEIAMOU.GR
Ανδρική υπογονιμότητα Ατμοσφαιρική ρύπανση Γονιμότητα Πυρκαγιά Σπέρμα

Γονιμότητα: Ο απρόσμενος παράγοντας που εξουδετερώνει τα σπερματοζωάρια

Οι ερευνητές αναδεικνύουν έναν γνώριμο «ένοχο» καρδιοαναπνευστικής υγείας ως υπαίτιο για τη μετρήσιμη πτώση της ποιότητας του σπέρματος, εγείροντας ανησυχίες για τις αθέατες απειλές του συχνού αυτού παράγοντα στην υγεία

Γονιμότητα: Ο απρόσμενος παράγοντας που εξουδετερώνει τα σπερματοζωάρια
Βίκυ Βενιού
Καθώς οι πυρκαγιές εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, ο αντίκτυπός τους εκτείνεται πολύ πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μια νέα μελέτη από το UW Medicine υποδηλώνει ότι, μεταξύ πολλών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, η έκθεση στον καπνό από τις πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσει και τη γονιμότητα των ανδρών.

Η σχέση καπνού και ποιότητας σπέρματος

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Fertility and Sterility, ανέλυσε τα δείγματα σπέρματος 84 ανδρών από το Σιάτλ των ΗΠΑ μεταξύ 2018 και 2022. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η περιοχή υπέστη σημαντικές πυρκαγιές το 2018, το 2020 και το 2022.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης