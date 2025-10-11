«Χρέος μας να επιστρέψουν» – Mήνυμα του προέδρου της Iατρικής Αθηνών για τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ
Η συνάντηση του Νικόλαου Αρκαδόπουλου με τον αριστούχο απόφοιτο Λέοντα Νάαρ από το Stanford και η έκκλησή του για την επιστροφή των Ελλήνων γιατρών στην πατρίδα
Με λόγια συγκίνησης και περηφάνειας, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, περιγράφει τη συνάντησή του με Έλληνες γιατρούς που διαπρέπουν στην Αμερική και υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επιστροφή τους στην πατρίδα.
Μέσα από την προσωπική του εμπειρία, τονίζει πως η Ελλάδα μπορεί να τους προσφέρει τον χώρο να δημιουργήσουν, να προσφέρουν και να αποτελέσει τόπο αριστείας και ελπίδας για τη νέα γενιά επιστημόνων.
