«Χρέος μας να επιστρέψουν» – Mήνυμα του προέδρου της Iατρικής Αθηνών για τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ
YGEIAMOU.GR
ΕΚΠΑ Έλληνες Γιατροί Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νικόλαος Αρκαδόπουλος

«Χρέος μας να επιστρέψουν» – Mήνυμα του προέδρου της Iατρικής Αθηνών για τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ

Η συνάντηση του Νικόλαου Αρκαδόπουλου με τον αριστούχο απόφοιτο Λέοντα Νάαρ από το Stanford και η έκκλησή του για την επιστροφή των Ελλήνων γιατρών στην πατρίδα

«Χρέος μας να επιστρέψουν» – Mήνυμα του προέδρου της Iατρικής Αθηνών για τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ
ygeiamou.gr team
Με λόγια συγκίνησης και περηφάνειας, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, περιγράφει τη συνάντησή του με Έλληνες γιατρούς που διαπρέπουν στην Αμερική και υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την επιστροφή τους στην πατρίδα.

Μέσα από την προσωπική του εμπειρία, τονίζει πως η Ελλάδα μπορεί να τους προσφέρει τον χώρο να δημιουργήσουν, να προσφέρουν και να αποτελέσει τόπο αριστείας και ελπίδας για τη νέα γενιά επιστημόνων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης