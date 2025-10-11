«Χρέος μας να επιστρέψουν» – Mήνυμα του προέδρου της Iατρικής Αθηνών για τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ

Η συνάντηση του Νικόλαου Αρκαδόπουλου με τον αριστούχο απόφοιτο Λέοντα Νάαρ από το Stanford και η έκκλησή του για την επιστροφή των Ελλήνων γιατρών στην πατρίδα