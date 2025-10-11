Δωρεά οργάνων: Περισσότεροι από 7.000 δωρητές – Πώς υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο
YGEIAMOU.GR
Άδωνις Γεωργιάδης Δωρεά Οργάνων Δωρεά Οργάνων και Μεταμοσχεύσεις Υπουργείο Υγείας

Δωρεά οργάνων: Περισσότεροι από 7.000 δωρητές – Πώς υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο

Ιστορική αύξηση στις εγγραφές δοτών – Το Υπουργείο Υγείας εγκαινιάζει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης

Δωρεά οργάνων: Περισσότεροι από 7.000 δωρητές – Πώς υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων δεκαετιών στη δωρεά οργάνων καταγράφει η Ελλάδα, με τους εγγεγραμμένους δότες να ξεπερνούν τους 7.000, έναντι μόλις 2.000 ετησίως τα προηγούμενα χρόνια. Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί υπερτριπλασιασμό μέσα σε έναν χρόνο, αποδεικνύοντας ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να χαρίσουν ζωή μετά θάνατον.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος έρχεται την ώρα που του υπουργείο Υγείας «τρέχει» την καμπάνια ευαισθητοποίησης, με πρωτοβουλία του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε η ομαδική αποστολή ενημερωτικών e-mail σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που εορτάζεται σήμερα 11 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο  ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης