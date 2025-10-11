Δωρεά οργάνων: Περισσότεροι από 7.000 δωρητές – Πώς υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο
Δωρεά οργάνων: Περισσότεροι από 7.000 δωρητές – Πώς υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο
Ιστορική αύξηση στις εγγραφές δοτών – Το Υπουργείο Υγείας εγκαινιάζει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης
Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων δεκαετιών στη δωρεά οργάνων καταγράφει η Ελλάδα, με τους εγγεγραμμένους δότες να ξεπερνούν τους 7.000, έναντι μόλις 2.000 ετησίως τα προηγούμενα χρόνια. Ο αριθμός αυτός σηματοδοτεί υπερτριπλασιασμό μέσα σε έναν χρόνο, αποδεικνύοντας ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να χαρίσουν ζωή μετά θάνατον.
Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος έρχεται την ώρα που του υπουργείο Υγείας «τρέχει» την καμπάνια ευαισθητοποίησης, με πρωτοβουλία του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε η ομαδική αποστολή ενημερωτικών e-mail σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, που εορτάζεται σήμερα 11 Οκτωβρίου.
