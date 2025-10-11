Παρηγορική Φροντίδα: Το μήνυμα του Ευάγγελου Φιλόπουλου για τις ανάγκες των ασθενών
Παρηγορική Φροντίδα: Το μήνυμα του Ευάγγελου Φιλόπουλου για τις ανάγκες των ασθενών
Το δικό του μήνυμα για την ανάγκη στήριξης των ασθενών στέλνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορικής Φροντίδας
Με περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να χρειάζονται κάθε χρόνο υπηρεσίες παρηγορικής φροντίδας και πάνω από το 80% αυτών να ζουν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, ο διακεκριμένος χειρουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, τονίζει την ανάγκη στήριξης των ασθενών από την Πολιτεία.
Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας με αφορφή την Παγκόσμια Ημέρα, «οι ελλείψεις στις δομές και τις υπηρεσίες παραμένουν σημαντικές».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας με αφορφή την Παγκόσμια Ημέρα, «οι ελλείψεις στις δομές και τις υπηρεσίες παραμένουν σημαντικές».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα