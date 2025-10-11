Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης φέρνει τη «2η Διοργάνωση Ημέρας Υγείας»
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο ΙΣΘ «φέρνει» την υγεία στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου ειδικοί γιατροί θα ενημερώνουν δωρεάν για όλες τις νόσους και τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση τους
Kυριακή 12 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Αριστοτέλους κάτω από τα κεντρικά γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ειδικοί γιατροί θα ενημερώνουν δωρεάν για όλες τις νόσους και τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση τους. Μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένα έντυπα και να θέσετε ερωτήματα για θέμα υγείας σας απασχολεί.
Στη «2η Διοργάνωση Ημέρας Υγείας» συμμετέχουν γιατροί, μέλη του ΙΣΘ, από 29 ιατρικές εταιρείες. Αναλυτικά είναι: Ακτινολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία-Τμήμα Μακεδονίας Θράκης, Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος, Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ιπποκράτης – Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος (Αθήνα), Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Ελληνική HPV Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας του Καρκίνου, Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων (Αθήνα), Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ), Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία (Αθήνα), Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, Κοινωνική Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛΕΜΕΔ).
