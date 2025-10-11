Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης φέρνει τη «2η Διοργάνωση Ημέρας Υγείας»

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο ΙΣΘ «φέρνει» την υγεία στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου ειδικοί γιατροί θα ενημερώνουν δωρεάν για όλες τις νόσους και τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση τους