Ποιος είναι ο τρίτος πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ στη Γη

Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους πόλους και στην ανατολική Ευρώπη