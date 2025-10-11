Ποιος είναι ο τρίτος πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ στη Γη
Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο τρίτος πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους πόλους και στην ανατολική Ευρώπη
Τη φετινή χρονιά καταγράφτηκε ο τρίτος πιο θερμός μήνας Σεπτέμβριος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη, με υψηλές θερμοκρασίες ιδίως κοντά στους πόλους του πλανήτη καθώς και στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.
Όπως ακριβώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πριν από αυτόν, «ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος Σεπτέμβριος» στα χρονικά, όχι μακριά από εκείνον του 2023, όταν καταγράφτηκε ρεκόρ, ή εκείνον του 2024, που ήταν ο δεύτερος θερμότερος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοπέρνικου.
