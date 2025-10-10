Χρόνιος πόνος: Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που τον τροφοδοτεί – Η τακτική που ανακουφίζει
Χρόνιος πόνος: Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που τον τροφοδοτεί – Η τακτική που ανακουφίζει

Τι κοινό έχουν η τελειομανία, η αυστηρή αυτοκριτική και ο χρόνιος πόνος; Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο δεσμός τους είναι πιο στενός από όσο νομίζουμε

Χρόνιος πόνος: Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που τον τροφοδοτεί – Η τακτική που ανακουφίζει
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο χρόνιος πόνος δεν νοείται μόνο ως ένα σωματικό πρόβλημα. Επηρεάζει βαθιά και την ψυχολογία των ανθρώπων που τον βιώνουν. Άγχος, αίσθημα ανεπάρκειας και αυστηρή αυτοκριτική συχνά συνοδεύουν την καθημερινότητά τους, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τη διαχείριση της κατάστασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Murdoch στην Αυστραλία δείχνει ότι η τελειομανία και η έλλειψη αυτοσυμπόνιας μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή όσων πάσχουν από χρόνιο πόνο -και ότι η καλλιέργεια (έστω λίγης) καλοσύνης προς τον εαυτό τους ίσως κάνει μεγάλη διαφορά.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
