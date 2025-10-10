Χρόνιος πόνος: Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που τον τροφοδοτεί – Η τακτική που ανακουφίζει

Τι κοινό έχουν η τελειομανία, η αυστηρή αυτοκριτική και ο χρόνιος πόνος; Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο δεσμός τους είναι πιο στενός από όσο νομίζουμε