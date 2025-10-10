Ρινικό σπρέι από χρυσάφι θωρακίζει τη μνήμη – Τι δείχνει μελέτη
Πειραματικό σπρέι με λίθιο και νανοσωματίδια χρυσού δείχνει υποσχόμενα αποτελέσματα στην ενίσχυση της μνήμης - Διαβάστε την έρευνα
Η θεραπεία νευροεκφυλιστικών και ψυχιατρικών νόσων παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Το λίθιο χρησιμοποιείται για πάνω από έναν αιώνα στη διαχείριση διαταραχών διάθεσης και διπολικής διαταραχής, ωστόσο η στενή θεραπευτική του «ζώνη» περιορίζει την ασφαλή χρήση του.
Τώρα, επιστήμονες στην Ιταλία έχουν αναπτύξει έναν πρωτοποριακό τρόπο να μεταφέρουν λίθιο απευθείας στον εγκέφαλο, μέσω ενός ρινικού σπρέι που αξιοποιεί νανοσωματίδια χρυσού. Αυτή η τεχνολογία ανοίγει νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση όχι μόνο διαταραχών διάθεσης, αλλά και ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, με αυξημένη ακρίβεια και ασφάλεια.
