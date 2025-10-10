Ερευνητές ανακάλυψαν θεραπεία που επιβραδύνει κατά 75% την εξέλιξη της νόσου Χάντινγκτον
Ερευνητές ανακάλυψαν θεραπεία που επιβραδύνει κατά 75% την εξέλιξη της νόσου Χάντινγκτον
«Η θεραπεία δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να διατηρήσουν τη λειτουργικότητά τους, να παραμείνουν στην εργασία τους για μεγαλύτερο διάστημα και να επιβραδύνει σημαντικά την πρόοδο της νόσου», λέει η επιστημονική σύμβουλος της κλινικής δοκιμής
Βρετανοί ερευνητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατάφεραν, για πρώτη φορά, να επιβραδύνουν την εξέλιξη της χορείας του Χάντινγκτον σε ασθενείς, χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία που ανέπτυξαν.
Η νόσος ή χορεία του Χάντινγκτον είναι μια σπάνια κληρονομική ασθένεια που οφείλεται σε γονιδιακή μετάλλαξη. Πρόκειται για νευροεκφυλιστική διαταραχή που οδηγεί τους ασθενείς στην πλήρη απώλεια της αυτονομίας τους και στο θάνατο.
