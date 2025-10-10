Ερευνητές ανακάλυψαν θεραπεία που επιβραδύνει κατά 75% την εξέλιξη της νόσου Χάντινγκτον

«Η θεραπεία δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να διατηρήσουν τη λειτουργικότητά τους, να παραμείνουν στην εργασία τους για μεγαλύτερο διάστημα και να επιβραδύνει σημαντικά την πρόοδο της νόσου», λέει η επιστημονική σύμβουλος της κλινικής δοκιμής