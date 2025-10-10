Χιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά

Το χιούμορ ή το σεξ κάνει μια σχέση πιο δυνατή; Οι έρευνες δείχνουν ότι το κλειδί για μακροχρόνια ευτυχία μάλλον δεν κρύβεται στα... σεντόνια