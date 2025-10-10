Χιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά
Χιούμορ ή καλό σεξ: Ποιο κρατά περισσότερο ζωντανή τη σχέση; Η επιστήμη απαντά
Το χιούμορ ή το σεξ κάνει μια σχέση πιο δυνατή; Οι έρευνες δείχνουν ότι το κλειδί για μακροχρόνια ευτυχία μάλλον δεν κρύβεται στα... σεντόνια
Τόσο το καλό χιούμορ όσο και το καλό σεξ θεωρούνται πολύτιμες ιδιότητες στις ρομαντικές σχέσεις. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξετε μεταξύ των δύο, ποιο θα επιλέγατε; Κι όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προτιμούν τις καλές σαρκικές απολαύσεις, αλλά… το χιούμορ. Ο Δρ. Aaron Ben-Zeév Ph.D., καθηγητής φιλοσοφίας αναλύει τους λόγους με άρθρο του στο Psychology Today.
Χιούμορ και σχέσεις – Τι λέει η επιστήμη
Το χιούμορ σε γενικότερο πλαίσιο σχετίζεται με την ευημερία. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που κατατάσσεται υψηλά στις λίστες των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός συντρόφου, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. «Δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην οποία τα ζευγάρια δεν παίρνουν τον εαυτό τους πολύ στα σοβαρά» αναφέρει χαρακτηριστικά o καθηγητής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Χιούμορ και σχέσεις – Τι λέει η επιστήμη
Το χιούμορ σε γενικότερο πλαίσιο σχετίζεται με την ευημερία. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που κατατάσσεται υψηλά στις λίστες των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός συντρόφου, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. «Δημιουργεί μια χαλαρή ατμόσφαιρα στην οποία τα ζευγάρια δεν παίρνουν τον εαυτό τους πολύ στα σοβαρά» αναφέρει χαρακτηριστικά o καθηγητής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα