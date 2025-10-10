Αϋπνία: Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά
Νέα επιστημονικά στοιχεία φέρνουν στο φως μια άγνωστη σχέση: Ένας βαθύς και ξεκούραστος ύπνος μπορεί τελικά να είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα του σώματος
Τι είναι αυτό που κάνει ορισμένους να κοιμούνται βαθιά και να «ταξιδεύουν» ανενόχλητοι στη χώρα των ονείρων; Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι η απάντηση μπορεί να βρίσκεται όχι μόνο στον εγκέφαλο, αλλά και στα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών που κατοικούν στο έντερό μας. Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον (WSU) διερευνούν μια συναρπαστική νέα προοπτική: Ότι ο ύπνος μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου «διαλόγου» μεταξύ των συστημάτων ρύθμισης του ύπνου και του μικροβιώματος, δηλαδή της ποικιλόμορφης κοινότητας μικροβίων που ζουν μέσα μας.
Η πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύεται στο Frontiers in Neuroscience αναδεικνύει ως πιθανό παράγοντα ρύθμισης του ύπνου την πεπτιδογλυκάνη (PG), μια ουσία που βρίσκεται στα κυτταρικά τοιχώματα των βακτηρίων. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υπάρχει φυσιολογικά στον εγκέφαλο των ποντικών και συνδέεται στενά με τους κύκλους ύπνου – αφύπνισης. «Αυτό προσθέτει μια νέα διάσταση σε όσα γνωρίζαμε ήδη για τον ύπνο», δήλωσε η Erika English, υποψήφια διδάκτορας στο WSU.
