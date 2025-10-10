Αϋπνία: Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

Νέα επιστημονικά στοιχεία φέρνουν στο φως μια άγνωστη σχέση: Ένας βαθύς και ξεκούραστος ύπνος μπορεί τελικά να είναι αποτέλεσμα ενός σύνθετου διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα του σώματος