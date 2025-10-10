Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού το «χάνει» ο «έξυπνος» γιατρός – Τι τρέχει με τις διαγνώσεις;
Οι υψηλές βαθμολογίες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν ισοδυναμούν με κλινική ετοιμότητα, τονίζουν οι ερευνητές, επισημαίνοντας ότι είναι ικανά να δώσουν τυχαία σωστές απαντήσεις, χωρίς όμως να διαθέτουν την απαραίτητη σε βάθος κατανόηση που διαθέτει ένας αληθινός γιατρός
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εισχωρεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η υπόσχεσή της να διευρύνει την πρόσβαση και να μειώσει το κόστος αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο εμπόδιο: Την αξιοπιστία.
Σύμφωνα με νέα έκθεση της Microsoft Research, Health & Life Sciences, ακόμη και τα κορυφαία πολυτροπικά συστήματα ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζουν ευπαθή συμπεριφορά υπό πίεση, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την κλινική τους ετοιμότητα.
