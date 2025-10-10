Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού το «χάνει» ο «έξυπνος» γιατρός – Τι τρέχει με τις διαγνώσεις;
YGEIAMOU.GR
Αξιοπιστία Διάγνωση Ιατρική Τεχνητή Νοημοσύνη Υγειονομική περίθαλψη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού το «χάνει» ο «έξυπνος» γιατρός – Τι τρέχει με τις διαγνώσεις;

Οι υψηλές βαθμολογίες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν ισοδυναμούν με κλινική ετοιμότητα, τονίζουν οι ερευνητές, επισημαίνοντας ότι είναι ικανά να δώσουν τυχαία σωστές απαντήσεις, χωρίς όμως να διαθέτουν την απαραίτητη σε βάθος κατανόηση που διαθέτει ένας αληθινός γιατρός

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού το «χάνει» ο «έξυπνος» γιατρός – Τι τρέχει με τις διαγνώσεις;
Βίκυ Βενιού
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εισχωρεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η υπόσχεσή της να διευρύνει την πρόσβαση και να μειώσει το κόστος αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο εμπόδιο: Την αξιοπιστία.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Microsoft Research, Health & Life Sciences, ακόμη και τα κορυφαία πολυτροπικά συστήματα ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζουν ευπαθή συμπεριφορά υπό πίεση, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την κλινική τους ετοιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης