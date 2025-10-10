Τεχνητή Νοημοσύνη: Πού το «χάνει» ο «έξυπνος» γιατρός – Τι τρέχει με τις διαγνώσεις;

Οι υψηλές βαθμολογίες των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν ισοδυναμούν με κλινική ετοιμότητα, τονίζουν οι ερευνητές, επισημαίνοντας ότι είναι ικανά να δώσουν τυχαία σωστές απαντήσεις, χωρίς όμως να διαθέτουν την απαραίτητη σε βάθος κατανόηση που διαθέτει ένας αληθινός γιατρός