Κάνουμε τα πάντα παρέα και είμαστε ευτυχισμένοι – Με μία μόνο εξαίρεση

Από τον καφέ και το περπάτημα μέχρι το διάβασμα ενός βιβλίου, οι στιγμές της καθημερινότητάς μας φαίνεται ότι αποκτούν μεγαλύτερη χαρά, όταν τις μοιραζόμαστε με άλλους - Με μία μόνο εξαίρεση

Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από μικρές και μεγάλες στιγμές ευτυχίας και χαλάρωσης: ένα γεύμα, μια βόλτα, το διάβασμα ενός βιβλίου… ακόμη και η διαδρομή προς τη δουλειά. Αν και πολλές από αυτές τις δραστηριότητες τις θεωρούμε «μοναχικές», μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής φαίνεται να γίνεται πιο ευχάριστη όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους- με μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Social Psychological and Personality Science έδειξε ότι οι Αμερικανοί νιώθουν σταθερά μεγαλύτερη ευτυχία όταν κάνουν καθημερινές δραστηριότητες με παρέα, παρά μόνοι τους.

