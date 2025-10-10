Κάνουμε τα πάντα παρέα και είμαστε ευτυχισμένοι – Με μία μόνο εξαίρεση
Κάνουμε τα πάντα παρέα και είμαστε ευτυχισμένοι – Με μία μόνο εξαίρεση
Από τον καφέ και το περπάτημα μέχρι το διάβασμα ενός βιβλίου, οι στιγμές της καθημερινότητάς μας φαίνεται ότι αποκτούν μεγαλύτερη χαρά, όταν τις μοιραζόμαστε με άλλους - Με μία μόνο εξαίρεση
Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από μικρές και μεγάλες στιγμές ευτυχίας και χαλάρωσης: ένα γεύμα, μια βόλτα, το διάβασμα ενός βιβλίου… ακόμη και η διαδρομή προς τη δουλειά. Αν και πολλές από αυτές τις δραστηριότητες τις θεωρούμε «μοναχικές», μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής φαίνεται να γίνεται πιο ευχάριστη όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους- με μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική εξαίρεση.
Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Social Psychological and Personality Science έδειξε ότι οι Αμερικανοί νιώθουν σταθερά μεγαλύτερη ευτυχία όταν κάνουν καθημερινές δραστηριότητες με παρέα, παρά μόνοι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Social Psychological and Personality Science έδειξε ότι οι Αμερικανοί νιώθουν σταθερά μεγαλύτερη ευτυχία όταν κάνουν καθημερινές δραστηριότητες με παρέα, παρά μόνοι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα