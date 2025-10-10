Τι αλλάζει εφέτος στο Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τα παιδιά – Ενημερωθείτε
Εντάσσεται η πρόληψη του RSV και επικαιροποιούνται τα εμβόλια για COVID-19, πνευμονιόκοκκο και HPV
Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την περίοδο 2025–2026, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε, εισάγοντας νέες παρεμβάσεις και προσαρμογές στα υπάρχοντα εμβόλια για παιδιά και εφήβους.
Για πρώτη φορά, εντάσσεται η πρόληψη του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μέσω παθητικής ανοσοποίησης των νεογνών με μονοκλωνικό αντίσωμα (nirsevimab), που παρέχει προστασία για περίπου 5 μήνες. Το μέτρο αφορά σε όλα τα βρέφη, ιδιαίτερα όσα γεννιούνται πριν ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
