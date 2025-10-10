ΔΕΠΥ: «Η εκπαίδευση των γονέων, το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση» – Η ειδικός μιλάει για τη συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Η ΔΕΠΥ είναι η πιο συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, ωστόσο παραμένει συχνά αδιάγνωστη και παρεξηγημένη. Τι γνωρίζουμε σήμερα για τα αίτια, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της; Η κυρία Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ απαντά