ΔΕΠΥ: «Η εκπαίδευση των γονέων, το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση» – Η ειδικός μιλάει για τη συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή
Η ΔΕΠΥ είναι η πιο συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, ωστόσο παραμένει συχνά αδιάγνωστη και παρεξηγημένη. Τι γνωρίζουμε σήμερα για τα αίτια, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της; Η κυρία Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ απαντά
Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, το 1902, ο George Still περιέγραψε ένα πρότυπο συμπεριφοράς στα παιδιά που περιλάμβανε ανησυχία, απροσεξία και υπερδιέγερση, με αδυναμία να εσωτερικεύσουν κανόνες και όρια. Στα πλαίσια της εποχής, απέδωσε την κατάσταση αυτή σε «πρόβλημα ηθικής του χαρακτήρα». Στην πορεία των χρόνων, η κατάσταση αυτή άλλαξε ονόματα και σήμερα ονομάζεται «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ (Attention deficit Hyperactivity Disorder, ADHD), αποτελώντας μία από τις πιο μελετημένες καταστάσεις τις παιδικής ηλικίας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ περιλαμβάνουν συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας, ανάρμοστα για την ηλικία και δυσλειτουργικά στο πλαίσιο του σπιτιού και του σχολείου. Μπορεί να εμφανίζεται με προέχουσα την υπερκινητικότητα, την ελλειμματική προσοχή ή και τις δύο ομάδες συμπτωμάτων. Η ΔΕΠΥ αφορά το 4-8% των παιδιών παγκοσμίως και, παρ’ότι αποτελεί τη συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, συχνά υπο-διαγιγνώσκεται και υπο- αντιμετωπίζεται. Σε κλινικούς πληθυσμούς, η ΔΕΠΥ κυριαρχεί στους άρρενες με αναλογία αγοριών/ κοριτσιών 3:1, ενώ η αναλογία αυτή γίνεται 2:1 για τις περιπτώσεις που κυρίως προβάλλει η απροσεξία.
