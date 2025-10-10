Ανοσοποιητικό σύστημα: Πώς γνωρίζει πότε να επιτεθεί και πότε να υποχωρήσει; Ανακαλύψτε τα κύτταρα που πήραν… Νόμπελ Ιατρικής
Ανοσοποιητικό σύστημα: Πώς γνωρίζει πότε να επιτεθεί και πότε να υποχωρήσει; Ανακαλύψτε τα κύτταρα που πήραν… Νόμπελ Ιατρικής
Το φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής τιμά μια ανακάλυψη που απαντά σε ένα από τα θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα: πώς ξέρει το ανοσοποιητικό σύστημα πότε να επιτεθεί και πότε να υποχωρήσει;
Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 δόθηκε στους επιστήμονες Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi, καθώς έπειτα από μακρά έρευνα απάντησαν σε ένα καίριο ερώτημα της ιατρικής: πώς γνωρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα πότε να επιτεθεί και πότε να υποχωρήσει; O Δρ. Justin Stebbing, Καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin αναλύει αυτή τη λειτουργία του με άρθρο του στο The Conversation.
Όπως αναφέρει, τις περισσότερες φορές το ανοσοποιητικό μας σύστημα στοχεύει στην αντιμετώπιση επικίνδυνων λοιμώξεων αφήνοντας ανέπαφους τους ιστούς του σώματος. Όταν όμως αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές οδηγώντας σε αυτοάνοσες ασθένειες, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε υγιή όργανα αλλά και σε καρκίνους, όπου γίνεται υπερβολικά «συγκρατημένο» για να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει, τις περισσότερες φορές το ανοσοποιητικό μας σύστημα στοχεύει στην αντιμετώπιση επικίνδυνων λοιμώξεων αφήνοντας ανέπαφους τους ιστούς του σώματος. Όταν όμως αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές οδηγώντας σε αυτοάνοσες ασθένειες, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε υγιή όργανα αλλά και σε καρκίνους, όπου γίνεται υπερβολικά «συγκρατημένο» για να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα