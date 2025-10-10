Από το ψυχικό τραύμα στην απόλαυση – Ο «σύγχρονος Φρόιντ» της μετατραυματικής αποκατάστασης μιλάει στο ygeiamou
Ο Dr. Bessel van der Kolk o κορυφαίος ειδικός στο ψυχικό τραύμα, μιλά για την υπέρβαση του πόνου και την επιστροφή στην απόλαυση της ζωής στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival 2025

Νίκη Ψάλτη
Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος παγκοσμίως της κατανόησης και αντιμετώπισης του τραύματος καθηγητής Ψυχιατρικής του Χάρβαρντ Dr. Bessel van der Kolk θεωρείται ο «σύγχρονος Σίγκμουντ Φρόιντ» της μετατραυματικής αποκατάστασης. Το ygeiamou τον συνάντησε στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival 2025 και μίλησε μαζί του για το ψυχικό τραύμα, την παραμέληση, αλλά και τη σημασία της απόλαυσης.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας ήταν ο επικεφαλής του Syros Healing Waves Festival 2025 πλαισιωμένος από μια ομάδα οραματιστών επιστημόνων και θεραπευτών. Για πρώτη φορά, κορυφαίοι ειδικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στην αρχόντισσα του Αιγαίου, για να αναδείξουν έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο προς τη θεραπεία: τον δρόμο της απόλαυσης.

