Αυτά τα αναψυκτικά βλάπτουν το ήπαρ – Και δεν είναι αυτά που νομίζετε
Είναι τελικά πιο αθώα τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, ακόμα κι ένα κουτάκι την ημέρα, μπορεί να φέρει τα πάνω - κάτω στη λειτουργία του ήπατος - Ενημερωθείτε
Αν και οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε πλέον αναψυκτικά χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, με την πεποίθηση ότι είναι πιο υγιεινά, μια νεότερη μελέτη προειδοποιεί για έναν σημαντικό κίνδυνο που δεν είχαμε υπολογίσει.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, μόλις ένα κουτάκι αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου κατά 60%, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση ποτών με πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατά 50%.
