Αυτά τα αναψυκτικά βλάπτουν το ήπαρ – Και δεν είναι αυτά που νομίζετε

Είναι τελικά πιο αθώα τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, ακόμα κι ένα κουτάκι την ημέρα, μπορεί να φέρει τα πάνω - κάτω στη λειτουργία του ήπατος - Ενημερωθείτε